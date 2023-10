Nhóm phòng chống tội phạm tự phát mang hung khí đi đánh nhau

Ngày 5/10, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc gây rối trật tự công cộng của Nguyễn Văn Phê (40 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) và các thành viên CLB phòng chống tội phạm tự phát.

Trước đó, tối 3/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát các tuyến đường huyện Nhơn Trạch, trinh sát Tổ liên ngành 161 phát hiện khoảng 10 thanh niên đi trên ô tô dán dòng chữ "CLB phòng chống tội phạm Nhơn Trạch - Đồng Nai", mô tô phân phối lớn chuẩn bị đánh nhau.

Nhiều hung khí dao, đao, kiếm, súng bị thu giữ tại trụ sở "CLB phòng chống tội phạm" tự phát (Ảnh: Công an cung cấp).

Đánh giá nguy cơ gây rối trật tự, có thể xảy ra án mạng, Tổ liên ngành 161 đề xuất lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch tăng cường thêm lực lượng từ phòng CSGT, Đồn Công an Khu công nghiệp, Công an xã Phước Thiền lên kế hoạch vây bắt.

Khi phát hiện cảnh sát, nhóm đối tượng phóng xe bỏ chạy. Lực lượng công an phối hợp đuổi theo, chặn bắt ô tô và khống chế Nguyễn Văn Phê cầm đầu nhóm này.

Xe có dòng chữ "CLB phòng chống tội phạm Nhơn Trạch" bị lực lượng công an chặn bắt tối 3/10 (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi bắt Nguyễn Văn Phê, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp trụ sở "CLB phòng chống tội phạm Nhơn Trạch - Đồng Nai" tự phát tại xã Long Thọ. Tại đây, cảnh sát phát hiện nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ như: một khẩu súng, còng số 8, gậy ba khúc, ba bình xịt hơi cay đã qua sử dụng, 25 dao nhọn các loại, 2 mã tấu...

"CLB Phòng chống tội phạm Nhơn Trạch - Đồng Nai" tự phát do Nguyễn Văn Phê cầm đầu. Đây là nhóm không được cơ quan chức năng cấp phép, quản lý.