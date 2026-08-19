Nhóm người nước ngoài mặc đồ tu sĩ bán hàng rong ở TPHCM

Ngày 19/8, Công an phường Bến Thành phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM làm việc với 5 người nước ngoài mặc trang phục tu sĩ, bán hàng rong.

Công an mời 5 người nước ngoài về trụ sở làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Bến Thành phát hiện thông tin về một số người nước ngoài mặc trang phục tu sĩ có hành vi mời gọi, bán hàng rong, nhận tiền của khách nước ngoài, gây nhiều ý kiến trái chiều và ảnh hưởng đến hình ảnh văn minh du lịch của thành phố.

Vào cuộc xác minh, Công an phường Bến Thành đã phối hợp với Công an phường Bình Phú kiểm tra hành chính tại khách sạn Lê Đại Phát, đường An Dương Vương, phát hiện 5 công dân Trung Quốc, gồm: Li Sihu (SN 1966), Zhang Shengpeng (SN 1960), Hu Jinhua (SN 1957), Hu Xujin (SN 1964) và Li Dahua (SN 1962).

Tại các phòng nhóm này lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang phục tu sĩ, cùng các vật phẩm lưu niệm như tràng hạt, vòng chuỗi, mặt dây chuyền được cất giữ trong hành lý.

Các đương sự đã được cảnh sát mời về trụ sở Công an phường Bến Thành để làm rõ. Qua kiểm tra ma túy, nhà chức trách xác định cả 5 trường hợp đều âm tính.

Công an phường Bến Thành khuyến cáo người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác trước các trường hợp lợi dụng hình ảnh tôn giáo, tín ngưỡng để mời gọi, bán hàng hoặc vận động nhận tiền nơi công cộng; không tiếp tay, mua bán hoặc đưa tiền khi chưa xác định rõ mục đích, tránh tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm pháp luật và làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch văn minh của thành phố.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng trang phục tôn giáo để chèo kéo, bán hàng rong hoặc thực hiện các hành vi gây mất an ninh, trật tự, nhà chức trách đề nghị người dân kịp thời thông báo cho công an phường hoặc cảnh sát khu vực để kiểm tra, xử lý.