Truy tìm người nước ngoài liên quan vụ án giết người ở TPHCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang điều tra vụ án giết người, che giấu tội phạm, xảy ra tại một địa điểm trong hẻm Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, vào ngày 29/3.

Công an truy tìm đối tượng Vương Văn Lượng (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội có tên Vương Văn Lượng (tên phiên âm Wang Wen Liang, SN 2007, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc).

Theo cảnh sát, đối tượng Vương Văn Lượng có đặc điểm nhận diện, cao khoảng 1,65m; tóc hớt cao hai bên; hai tay và chân phải có hình xăm phủ kín.

Con hẻm nơi xảy ra vụ giết người (Ảnh: Lê Trai).

Để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự, PC02) thông báo đến các cục nghiệp vụ Bộ Công an; Công an, Bộ đội biên phòng 33 tỉnh, thành; các phòng nghiệp vụ và 168 xã, phường, đặc khu thuộc Công an TPHCM biết.

Đồng thời, PC02 đề nghị khi phát hiện Vương Văn Lượng, các đơn vị tiến hành mời về trụ sở làm việc và thông báo ngay cho Đội 3, Phòng PC02, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM, hoặc gọi số 0918.209.038, gặp điều tra viên Nguyễn Chí Thanh để tiếp nhận, xử lý theo quy định.