Phát hiện 18 người nước ngoài dương tính ma túy ở TPHCM

Ngày 4/6, Công an phường Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, xử lý các đối tượng người nước ngoài dương tính ma túy và nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.

Các đối tượng người nước ngoài bị đưa về trụ sở công an phường (Ảnh: N.A.)

Trước đó, Công an phường Thủ Đức nhận phản ánh của người dân về việc một nhóm người nước ngoài sinh hoạt khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, cảnh giác với người lạ, ra vào nơi lưu trú lúc chiều tối hoặc khuya.

Qua nhiều ngày theo dõi, các trinh sát nghi vấn các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phi pháp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Ban Chỉ huy Công an phường Thủ Đức đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ hoạt động của nhóm này.

22h30 ngày 3/6, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Tổ công tác số 8, Công an TPHCM kiểm tra khách sạn mà nhóm đối tượng lưu trú. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 5 người quốc tịch Malaysia cùng một túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Cảnh sát phối hợp với phiên dịch viên lấy lời khai đối tượng liên quan (Ảnh: N.A.).

Tiếp tục kiểm tra các phòng, cảnh sát thu giữ nhiều vật dụng để dùng ma túy như ống thủy tinh, quẹt khò, cân tiểu ly... Qua kiểm tra, nhà chức trách xác định 4 trong 5 người dương tính với ma túy.

Ngoài ra, Công an phường Thủ Đức phát hiện nơi ở của các đối tượng có nhiều tài liệu, phương tiện nghi vấn phục vụ hoạt động lừa đảo qua mạng. Trong đó, có các phông nền, bảng hiệu mô phỏng cơ quan chức năng nước ngoài cùng nhiều kịch bản cuộc gọi được soạn sẵn.

Rà soát khu vực xung quanh khách sạn, cảnh sát còn phát hiện nhiều túi chứa máy tính và thiết bị mạng bị vứt bỏ bên ngoài, nghi để phi tang chứng cứ.

Cảnh sát đang điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan (Ảnh: N.A.).

Từ lời khai ban đầu của nhóm người nước ngoài tại cơ sở lưu trú, cảnh sát mở rộng truy xét.

Lần theo các đầu mối, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Công an phường Hiệp Bình kiểm tra khẩn cấp 2 khách sạn trên đường số 18, phát hiện thêm 21 người nước ngoài mang quốc tịch Malaysia lưu trú tại đây cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh, có 14 người dương tính với ma túy.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Công an phường Hiệp Bình tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM để làm rõ các dấu hiệu liên quan đến ma túy, quản lý người nước ngoài và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.