Nhóm người Hải Phòng chuyên đi trộm đồ trong siêu thị

Ngày 18/7, Công an Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang (54 tuổi), Hoàng Thị Oanh (49 tuổi) và Nguyễn Mạnh Toàn (32 tuổi), cùng ở Hải Phòng, về tội Trộm cắp tài sản.

Từ trái qua phải, các bị can: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Trang, Hoàng Thị Oanh (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng trên đang có hành vi trộm cắp tài sản của siêu thị Winmart+ ở TP Hạ Long.

Vật chứng công an thu giữ được gồm nhiều loại mỹ phẩm như: kem chống nắng, nước tẩy trang, dầu gội đầu, sửa rửa mặt… trị giá 3.547.000 đồng.

Đấu tranh mở rộng, Công an TP Hạ Long xác định nhóm đối tượng này còn gây ra một vụ án khác với cùng với phương thức, thủ đoạn trên xảy ra ngày 27/6 tại cửa hàng Thegioisua.com ở TP Hạ Long, trị giá tài sản trộm cắp là 6.050.000 đồng.

Tang vật thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra các đối tượng còn khai báo đã thực hiện một số vụ trộm cắp khác trên địa bàn TP Hạ Long nhưng không nhớ chính xác thời gian, địa điểm.

Công an cho biết, ai là bị hại của các vụ án trên thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công TP Hạ Long (Đội Cảnh sát hình sự) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.