Nhóm học sinh lạng lách xe máy, thách thức CSGT để "thử cảm giác mạnh"

Ngày 3/11, Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã triệu tập, làm việc với nhóm thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, thách thức lực lượng chức năng; tạm giữ các phương tiện có liên quan.

Trước đó vào 21h30 ngày 2/11, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Lãng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, che chắn biển số xe, lạng lách đánh võng và có thái độ thách thức lực lượng chức năng, gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Văn Lãng đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự tổ chức xác minh, làm rõ, triệu tập nhóm thanh thiếu niên đến trụ sở để làm rõ.

Nhóm học sinh bị triệu tập lên làm việc (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Tại công an, nhóm này khai độ tuổi từ 14 đến 16, hiện là học sinh của một trung tâm giáo dục thường xuyên, chưa có giấy phép lái xe.

Do mải chơi, thích thể hiện với các bạn cùng trang lứa, muốn thử cảm giác mạnh nên các thanh thiếu niên này rủ nhau tụ tập để diễu hành xe, lạng lách đánh võng, thách thức lực lượng chức năng.

Công an huyện Văn Lãng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện vi phạm và củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.