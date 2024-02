Nhóm cướp tuổi teen bị cướp lại sau khi "ăn hàng"

Ngày 7/2, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 8 thanh, thiếu niên về các tội Cướp tài sản, Cướp giật tài sản và Cưỡng đoạt tài sản.

8 đối tượng trong vụ Cướp tài sản và Cưỡng đoạt tài sản cùng hung khí gây án (Ảnh: V. Hậu).

Trước đó, Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ N.T.T.T. (15 tuổi); Lê Viết Bảo (16 tuổi), Nguyễn Bảo Nam (16 tuổi); Đặng Duy Mạnh (17 tuổi), Nguyễn Bảo Long (17 tuổi) đều trú tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Theo cơ quan công an, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, Đặng Duy Mạnh và đồng bọn cầm theo đao, kiếm, sử dụng xe máy che biển kiểm soát, di chuyển tốc độ cao trên một số tuyến đường ở thành phố Vinh và các huyện lân cận để cướp tài sản người đi đường.

Quá trình điều tra, công an bắt giữ thêm Lê Quang Quyền Linh (19 tuổi, trú thành phố Vinh), Phan Lê Hoàng Phi (17 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên) và Đặng Thái Tú (17 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Hai đối tượng cầm đầu Lê Quang Quyền Linh (trái) và Đặng Duy Mạnh (Ảnh: V. Hậu).

Sau khi phát hiện nhóm của Mạnh cướp được tài sản của người đi đường, nhóm Linh đe dọa, buộc Mạnh và đồng bọn phải đưa tài sản bị cướp.

Cơ quan chức năng xác định các đối tượng kể trên đã gây ra 9 vụ cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản, gây thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Quá trình bắt giữ, công an thu 7 thanh kiếm, đao tự chế cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.