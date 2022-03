Nhớ chuyện cũ, vác dao tới nhà chém 2 cha con trọng thương

Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tài (29 tuổi, trú tại khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu, sau khi biết vợ quen biết Tài, ngày 18/12/2021, Phan Long Bảo (24 tuổi, trú tại ấp Hòa Phú II, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang) nổi máu ghen, cùng 5 thanh niên khác mang theo hung khí đến định chém Tài thì bị lực lượng Công an thị trấn An Châu kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Đến tối 22/12, sau khi nhậu xong cùng nhóm bạn, Tài nhớ chuyện Bảo thuê người chém mình nên điều khiển xe mô tô chở bạn mang theo 2 cây dao tự chế đến nhà tìm Bảo chém trả thù.

Tới nơi, Tài thấy Bảo và cha - ông Phan Long Triệu (45 tuổi) đang ngồi uống rượu với nhóm bạn của Bảo, Tài kêu Bảo ra nói chuyện.

Thấy Tài cầm hung khí, ông Triệu lên nhà lấy cây chĩa chạy ra thì 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Tài cầm dao chém ông Triệu và Bảo nhiều nhát gây thương tích.

Ông Triệu lao vào ôm Tài khiến cả 2 ngã xuống đất, người nhà ông Triệu phát hiện chạy ra hỗ trợ khống chế Tài giao cho Công an thị trấn An Châu cùng hung khí gây án.

Sau đó, ông Triệu và Bảo được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang điều trị.

Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra đối với Bảo là 13% và ông Triệu là 10%.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.