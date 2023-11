Nhiều tháng mật phục theo dõi đối tượng chuyên "nhập sỉ" ma túy

Ngày 27/11, lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Hồng Sơn (59 tuổi, ở TP Thái Nguyên) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, ngày 25/11, tại một trạm thu phí trên cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới, Công an TP Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác bắt quả tang Sơn đang chở ma túy trên ô tô hiệu Mazda CX5.

Tang vật là 5 bánh heroin được cảnh sát tìm thấy trong một túi xách, để ở ghế sau xế hộp. Trọng lượng 5 bánh là hơn 1,7kg.

Nguyễn Hồng Sơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại trụ sở điều tra, Sơn khai mua 5 bánh heroin trên từ một người chưa rõ lai lịch ở thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) với giá 800 triệu đồng (tương đương 160 triệu đồng/bánh). Đối tượng dự định sẽ đem bán lại với giá 190 triệu đồng/bánh để kiếm lời.

Cảnh sát cho biết, Sơn là đối tượng cộm cán, có một tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy và thuộc diện quản lý trên địa bàn.

Đối với hành vi mua bán ma túy lần này, nhà chức trách thông tin Sơn không "làm ăn nhỏ". Đối tượng thường mua ma túy số lượng lớn từ tỉnh ngoài, phần lớn ở Tây Bắc, rồi phân phối lại cho các đầu mối mua bán ma túy ở tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

"Đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động nhằm đối phó với lực lượng công an. Để bắt giữ được Sơn, Công an TP Thái Nguyên đã theo dõi, đeo bám đối tượng trong thời gian hàng năm nay", Trưởng Công an TP Thái Nguyên nói.