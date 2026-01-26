Nhậu say gây rối, rút dao đâm công an trọng thương

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Thanh Nhàn (SN 1989) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nhàn cầm dao đâm bị thương cán bộ công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó lúc 17h30 ngày 23/1, ông Đ.P.L. (SN 1951, ngụ xã Tam Nông) đến công an xã trình báo về việc con rể là Nhàn nhậu say rồi gây rối.

Ngay sau đó, Chỉ huy công an xã phân công Thiếu tá Nguyễn Khắc Huy, Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự và Thiếu tá Bùi Hữu Thành, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, đến hiện trường mời Nhàn về làm việc.

Tuy nhiên Nhàn không chấp hành mà bước vào trong lấy con dao Thái Lan giấu trong người. Khi Thiếu tá Huy mở cửa rào vào nhà thì bị đối tượng rút dao đâm vào bụng. Sau đó Nhàn cầm dao chạy vào nhà cố thủ.

Thiếu tá Huy được đưa đi cấp cứu, còn Nhàn đã bị lực lượng Công an xã Tam Nông bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 24/1, Đại tá Nguyễn Văn Thay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 10 triệu đồng cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Huy. Hiện Thiếu tá Huy được điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Đồng Tháp.