Nhân viên karaoke gắn mác sinh viên bán dâm 15 triệu đồng/lượt

Ngày 18/4, Công an huyện Nghi Lộc - Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Thanh (SN 1994) trú xã Lăng Thành, huyện Yên Thành để làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

"Tú ông" Nguyễn Bá Thanh tại cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Bá Thanh là nhân viên một quán karaoke tại TP Vinh. Trong quá trình làm việc, Thanh nhận thấy nhu cầu mua dâm của khách nên đã kết nối với một số nữ nhân viên quán karaoke để phục vụ khách.

Thanh giới thiệu với khách đây là các nữ sinh viên, do hoàn cảnh nên phải đi "làm thêm". Các nữ nhân viên karaoke Thanh giới thiệu cho khách đều có tuổi đời còn trẻ, có nhan sắc nên khách tin tưởng.

Với mác sinh viên, giá bán dâm mỗi lượt của các nữ nhân viên karaoke từ 4-6 triệu đồng. Nếu khách yêu cầu qua đêm thì phải trả từ 12-15 triệu đồng. Thanh thu "phí môi giới" từ 40-50% giá bán dâm.

Tang vật vụ án (Ảnh công an cung cấp).

Sau thời gian theo dõi quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây mua bán dâm này, khoảng 1h ngày 16/4, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an xã Nghi Trường, Công an xã Nghi Phong bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn trên địa bàn xã Nghi Trung.

Từ lời khai của các đối tượng, Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ Nguyễn Bá Thanh.

Vụ án đang được Công an huyện Nghi Lộc điều tra mở rộng.