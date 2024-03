Nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên bị bắt

Ngày 30/3, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Huỳnh Lê Phong (SN 1963, ngụ tại tỉnh Bến Tre), nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên, An Giang.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thực hiện khám xét nơi ở của ông Phong tại phường Bình Khánh, TP Long Xuyên.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét nhà nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên (Ảnh: T.V).

Trước đó, chiều 29/3, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phong (SN 1988), cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên và Nguyễn Thiện Thanh (SN 1976, cùng ngụ TP Long Xuyên), cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên.

Theo cơ quan điều tra, ông Phong cùng bị can Nguyễn Thiện Thanh, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên đã không thực hiện đúng trình tự thủ tục trong thẩm tra hồ sơ trình UBND TP Long Xuyên ban hành các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định cho nhiều hộ dân, vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.