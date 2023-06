Nguyên chủ tịch xã bị bắt tạm giam vì lạm quyền

Sáng 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Đình Cương (58 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng, nay là thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng ra lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can này ở tổ dân phố Khánh Yên, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Phan Đình Cương bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Ông Phan Đình Cương từng là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Bằng, nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng, nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước đó, vào đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định khai trừ ra khỏi Đảng với ông Phan Đình Cương vì thiếu trách nhiệm, làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Vi phạm của ông Cương được chỉ rõ là gây hậu quả rất nghiêm trọng, để lại hệ lụy khó khắc phục, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương.