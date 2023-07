Nguyên Chủ tịch phường ở Cao Bằng cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố

Ngày 6/7, Công an TP Cao Bằng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ba đối tượng gồm: Bị can Bùi Văn Hiệp (SN 1975, ở phường Sông Hiến, TP Cao Bằng), nguyên Chủ tịch UBND phường Sông Bằng, kiêm tổ trưởng tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng.

Bị can Đặng Tuấn Hoàng (SN 1990, ở phường Ngọc Xuân) công chức địa chính UBND phường Sông Bằng, kiêm thành viên tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng.

Bùi Văn Hiệp, nguyên Chủ tịch UBND phường Sông Bằng (Ảnh: Công an cung cấp).

Bị can Nông Thu Hương (SN 1977, ở phường Hợp Giang, TP Cao Bằng), nguyên công chức địa chính UBND phường Sông Bằng, kiêm thành viên tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng.

Bị can Nông Thu Hương (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian công tác tại tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng từ tháng 11/2020 đến nay, 3 đối tượng trên đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước, không thực hiện đúng các chủ trương, gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Bị can Đặng Tuấn Hoàng (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 5/7, Công an TP Cao Bằng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Hiệp, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Đặng Tuấn Hoàng và Nông Thu Hương.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.