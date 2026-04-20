Nguyên cán bộ ủy ban kiểm tra tỉnh ủy lừa "chạy việc"

Ngày 20/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Lương Sơn đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Phúc (SN 1981, trú tổ 2, phường Hòa Bình), nguyên là cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình (cũ), để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Bùi Văn Phúc bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Lương Sơn).

Theo kết quả điều tra, năm 2024, thông qua mối quan hệ quen biết, Phúc tiếp cận bà L. (SN 1989, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội) và tự giới thiệu bản thân có khả năng “chạy việc” trong lĩnh vực ngân hàng.

Tin tưởng Phúc, bà L. đã đưa cho đối tượng 50 triệu đồng để xin việc. Tuy nhiên, sau thời gian dài không thực hiện được cam kết, Phúc đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Tiếp nhận đơn tố giác, Công an xã Lương Sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng. Quá trình lẩn trốn, Phúc thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Phúc.

Cơ quan công an thông báo, những ai là bị hại của đối tượng Bùi Văn Phúc đề nghị liên hệ Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Lương Sơn để trình báo, phục vụ công tác điều tra.