Người phụ nữ U50 thuê phòng trọ cùng 2 nam giới sử dụng ma túy

Ngày 24/4, Công an xã Thịnh Trường (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1976, trú xã Thịnh Trường) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An, để điều tra về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khuya 18/4, tổ công tác Công an xã Thịnh Trường trong quá trình tuần tra đảm bảo anh ninh trật tự, phát hiện Nguyễn Thị Thu Hằng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cùng 2 người đàn ông.

Nguyễn Thị Thu Hằng cùng số ma túy công an thu giữ được tại phòng trọ (Ảnh: T. Dũng).

Khám xét phòng trọ của Hằng, công an phát hiện và thu giữ 5 gói ma túy, tổng trọng lượng 7,3g.

Công an xã Thịnh Trường đã thực hiện kiểm tra nhanh ma túy đối với Hằng và 2 người đàn ông nói trên. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 3 người dương tính với chất ma túy.

Nguyễn Thị Thu Hằng khai nhận đã thuê phòng trọ ở gần nhà để tổ chức sử dụng chất ma túy. Số ma túy trên được Hằng mua về để dùng dần.

Thông tin từ cơ quan chức năng, con trai của Hằng đang thi hành bản án thứ 2 về tội danh liên quan đến ma túy.

Cùng với việc bàn giao đối tượng Hằng cho Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền, Công an xã Thịnh Trường đã lập hồ sơ, đưa 2 người đàn ông nói trên đi cai nghiện ma túy.