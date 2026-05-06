Người phụ nữ ở Hà Nội mất 165 triệu đồng vì sàn ngoại hối online

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội liên tục cảnh báo về việc xuất hiện nhiều sàn giao dịch ngoại hối online có dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Các sàn này thường được quảng cáo là dự án đầu tư tài chính sinh lời cao, cam kết lợi nhuận hấp dẫn trong thời gian ngắn. Đây cũng là thủ đoạn để các đối tượng lừa đảo tiếp cận, dụ dỗ người dân nạp tiền.

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 21/4, chị Đ. (trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội) được giới thiệu tham gia đầu tư ngoại hối online. Người này được quảng cáo có thể thu lãi từ 5 đến 6 lần số tiền nạp vào tài khoản đầu tư.

Tin lời giới thiệu và thấy mức lợi nhuận cao, chị Đ. đã nạp khoảng 165 triệu đồng để giao dịch. Sau nhiều lần đặt lệnh, tài khoản của chị hiển thị số tiền “lãi” lên tới khoảng 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi chị Đ. thực hiện lệnh rút tiền, hệ thống liên tục báo lỗi, không cho rút khoản tiền trong tài khoản. Nghi ngờ bị lừa đảo, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các sàn giao dịch ngoại hối, nhất là những sàn quảng cáo lãi suất cao, cam kết lợi nhuận lớn hoặc đưa ra cơ hội đầu tư “siêu lợi nhuận”.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.