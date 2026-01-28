Người phụ nữ ở Đồng Nai mua heo chết vì dịch bệnh rồi bán ra thị trường

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bích Phượng (43 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, Đồng Nai) để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng cũng khám xét chỗ ở của người này để mở rộng điều tra.

Bị can Lê Thị Bích Phượng cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2024, Phượng đã thu mua khoảng 12 tấn heo chết do mắc dịch tả heo châu Phi tại huyện Định Quán và huyện Thống Nhất (cũ), với giá từ 10.000 đến 25.000 đồng/kg.

Heo chết được mổ, pha lóc, phân chia thành từng loại thịt, sau đó bán cho nhiều khách hàng ở Đồng Nai và TPHCM với giá từ 70.000 đến 85.000 đồng/kg.

Do heo chết thu mua về với số lượng lớn, Phượng đã dùng tủ đông, thùng đá và thùng container lạnh làm kho chứa để bảo quản.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Thị Bích Phượng (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng VI xác định các mẫu thịt heo gửi giám định dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Đồng thời, kết luận giám định tư pháp của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cũng khẳng định mẫu thịt heo chứa mầm bệnh nguy hiểm.