Người phụ nữ mất 378 triệu đồng khi đầu tư vào sàn thương mại Merry Trade

Liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư sàn thương mại điện tử “ảo” Merry Trade, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này do Xiang Guoquan (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Sky) cầm đầu. Từ tháng 9 đến tháng 11/2025, nhiều nạn nhân đã bị các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đối tượng cầm đầu Xiang Guoquan (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Điển hình, chị P.T.O. (trú tại xã Quý Lộc, Thanh Hóa) là một trong nhiều nạn nhân của vụ lừa đảo này.

Chị T. từng bị các đối tượng trong đường dây dẫn dắt tham gia một cuộc hội thảo được tổ chức hoành tráng. Tại đây, chúng giới thiệu về Công ty Merry Global với những tiềm năng phát triển và lợi nhuận mà các nhà đầu tư có thể đạt được.

Chị O. bị dụ dỗ nộp 15.000 USDT (tương đương 378 triệu đồng) để mở văn phòng đại diện tại Thanh Hóa.

Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, với nhiều lý do khác nhau, chị không thể rút tiền, ứng dụng Merry Trade cũng không thể đăng nhập. Nhóm Zalo cộng đồng Merry Trade Thanh Hóa bị xóa toàn bộ dữ liệu, các đối tượng cũng chặn liên lạc với chị O..

Qua điều tra, cảnh sát xác định Công ty TNHH Merry Global chưa từng nộp hồ sơ trên cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử và không thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật Việt Nam.

Ứng dụng Merry Trade do các đối tượng lập để lừa đảo khách hàng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan đã gặp Võ Tấn Hiệp (SN 1996, trú tại thành phố Đà Nẵng) và Trần Việt Huy (SN 1988, trú tại tỉnh Khánh Hòa) để bàn bạc, thống nhất mở sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên “Merry Trade” tại thị trường Việt Nam.

Các đối tượng đã tạo lập một ứng dụng (app) cài đặt trên điện thoại thông minh mang tên “Merry Trade”, do chính Xiang Guoquan vận hành và quản lý hoạt động mua bán trực tuyến.

Nhóm này còn thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng với vốn điều lệ “ảo” lên tới 10 tỷ đồng, trụ sở đặt tại vị trí đắc địa, khiến các nhà đầu tư lầm tưởng đây là một sàn thương mại điện tử uy tín, có tiềm lực tài chính mạnh.

Để dụ dỗ “con mồi”, chúng quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tại nhiều khách sạn sang trọng ở các địa phương.

Sau khi có người tham gia, chúng hướng dẫn nạp tiền (USDT) để quy đổi thành điểm trên ứng dụng. Thực chất, số điểm này chỉ là các con số ảo do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan tạo ra, không có giá trị thực tế.

Trần Việt Huy (trái) và Võ Tấn Hiệp (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ở giai đoạn đầu, chúng cho phép nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin. Khi người tham gia nạp số tiền lớn, các đối tượng lập tức tung chiêu như “nâng cấp hệ thống” hoặc “lỗi kỹ thuật” để khóa tài khoản, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Công an thông báo ai là nạn nhân của “sàn thương mại điện tử Merry Trade” hoặc Công ty TNHH Merry Global, hãy liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa để phối hợp giải quyết.