Người phụ nữ ghi lô đề tại nhà, mỗi ngày kiếm 30 triệu đồng

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) vừa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Thị Tinh (60 tuổi, ngụ huyện An Minh) về tội Tổ chức đánh bạc lô đề.

Trước đó, Công an thị trấn Thứ Mười Một phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện An Minh bắt quả tang bà Tinh đang bán số đề tại nhà.

Bà Tinh khai nhận tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại, 3 tờ phơi đề, 1 máy tính và hơn 12 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bà Tinh khai nhận mỗi ngày thu lợi khoảng 30 triệu đồng từ việc bán số đề. Ngoài bán trực tiếp, bà Tinh còn bán số đề qua mạng xã hội.

Công an huyện An Minh khuyến cáo người dân cảnh giác, tránh xa các hoạt động đánh bạc; tuyên truyền, vận động người thân, gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức.