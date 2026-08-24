Cảnh giác cuộc gọi “nháy máy” từ đầu số 022, 024, 028

Đáng nói, những cuộc gọi này có thời gian đổ chuông rất ngắn, khoảng 3 giây. Điện thoại chỉ hiển thị thông báo cuộc gọi nhỡ và người dân không kịp nghe máy. Tình trạng trên lặp lại nhiều lần gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng.

Người dân thường xuyên nhận được các cuộc gọi "nháy máy" từ đầu số 022, 024, 028 (Ảnh minh họa: Thế Anh).

Cơ quan Công an cảnh báo thủ đoạn “nháy máy” trên nhằm mục đích rà soát, xác thực dữ liệu người dùng. Khi người dùng bắt máy hoặc gọi lại, hệ thống sẽ ghi nhận số điện thoại đang hoạt động.

Một số nhóm lừa đảo còn dùng công nghệ phân tích giọng nói để suy đoán giới tính, độ tuổi, mức độ cảnh giác từ đó phân loại nạn nhân. Dữ liệu sau sàng lọc có thể bị bán cho bên thứ ba hoặc phục vụ cho các kịch bản lừa đảo có chủ đích.

Tinh vi hơn, những kẻ lừa đảo có thể ghi âm giọng nói của người dùng nếu họ bắt máy hoặc gọi điện lại. Từ đó, kẻ gian sẽ sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để sao chép giọng nói này, tạo ra những nội dung giả mạo nhằm gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người khác.

Ngoài ra, những kẻ lừa đảo có thể sẽ đăng ký dịch vụ của tổng đài để số điện thoại chúng thực hiện cuộc gọi nhỡ là số của tổng đài dịch vụ. Khi người dùng gọi lại vào số điện thoại này, họ sẽ bị tính cước phí dịch vụ rất cao. Số tiền thu từ cuộc gọi này sẽ được chia sẻ giữa nhà điều hành mạng và các công ty sở hữu, vận hành đầu số này.

Thậm chí, những kẻ lừa đảo sẽ tìm cách kéo dài thời gian thực hiện cuộc gọi của nạn nhân bằng cách sử dụng một hệ thống trả lời tự động để yêu cầu người dùng thực hiện theo nếu muốn kết nối với đầu dây bên kia.

Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi "nháy máy" (Ảnh: TechRadar).

Công an xã Khánh Hưng khuyến nghị người dân không nên gọi lại số lạ, đặc biệt là các đầu số có dấu “+” và cần chủ động chặn, báo cáo các số này qua nhà mạng. Ngoài ra, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập vào các đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ.

"Mỗi người dân hãy chủ động nâng cao cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, góp phần bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của chính mình", công an khuyến cáo.

Trên thực tế, thủ đoạn này đã được các đối tượng xấu thực hiện từ vài năm trở lại đây. Cơ quan công an tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước cũng liên tục phát đi cảnh báo nhằm giúp người dân nắm rõ thông tin và tránh trở thành nạn nhân.