114 bị hại sập bẫy người phụ nữ ở miền Tây

Chiều 24/8, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Bích Tuyền (SN 1981, ngụ xã Phú Hữu, TP Cần Thơ) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Tuyền đứng ra tổ chức nhiều dây hụi trên địa bàn xã Phú Hữu và các khu vực lân cận thuộc TP Cần Thơ, với các hình thức hụi phổ biến gồm 1-2 triệu đồng/tháng và 5 triệu đồng/3 tháng.

Hơn 100 người bị nữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng (Ảnh: Hồng Nhung).

Giai đoạn đầu, Tuyền trực tiếp tổ chức, điều hành các dây hụi theo đúng thỏa thuận, thực hiện việc giao nhận tiền hụi giữa các hụi viên đúng quy định, qua đó tạo được sự tin tưởng và thu hút nhiều người tham gia.

Đến khoảng năm 2022, do mất khả năng cân đối tài chính và không còn khả năng duy trì hoạt động các dây hụi, Tuyền nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền hụi của các hụi viên.

Để thực hiện mục đích này, Tuyền sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như: tự ý hốt các phần hụi của hụi viên mà không có sự đồng ý; lập hụi khống hoặc sử dụng tên người khác để tham gia dây hụi nhằm hợp thức hóa việc hốt hụi; tự ý kê khống hoặc điều chỉnh số tiền hốt hụi tại các kỳ mở hụi để chiếm đoạt tiền của hụi viên.

Đồng thời Tuyền sửa chữa, thay đổi nội dung danh sách hụi gốc trước khi cung cấp cho hụi viên, làm sai lệch thông tin về quá trình tham gia hụi.

Đến thời điểm các dây hụi bị vỡ vào tháng 3/2024, Tuyền đã lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên, sử dụng các thủ đoạn gian dối nêu trên để chiếm đoạt tài sản của 114 hụi viên, với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.