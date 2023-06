Người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 16/6, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này, vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức game 9666 club, xảy ra trên địa bàn Nam Định các tỉnh, thành trên cả nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

6 bị can gồm: Hoàng Thị Hợp (31 tuổi), trú tại huyện Phú Bài, tỉnh Thái Nguyên; Phạm Thị Chi, Trần Thị Liên (cùng 23 tuổi), trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; Lê Hồng Nhung (32 tuổi), trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thị Trực (31 tuổi), trú tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Bế Thị Ly (30 tuổi), trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Hoàng Thị Hợp được xác định là đối tượng cầm đầu (Ảnh: Công an Nam Định).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 8/2022, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nam Định xác định được đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng có hình thức thủ đoạn hoạt động tinh vi tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Các đối tượng đã tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm đại lý để hưởng hoa hồng trên cổng game 9666 club. Cổng game có máy chủ đặt tại nước ngoài, hoạt động dưới hình thức đa cấp, người chơi vừa có thể đánh bạc, vừa tổ chức đánh bạc bằng hình thức lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng.

Hoàng Thị Hợp được xác định là đối tượng cầm đầu. Hợp đứng ra điều hành nhóm telegram mang tên Dollar Group và một số hội nhóm trên mạng xã hội facebook, telegram… đăng tải nhiều video clip về cuộc sống sang chảnh, sắm xe ô tô sang, quần áo, túi xách đắt tiền và thường xuyên đi du lịch, ngồi ở những quán cà phê, nhà hàng sang chảnh.

Thực chất, đây là vỏ bọc các đối tượng tự tạo để câu nhử, lôi kéo nhiều người tham gia vào đường dây đánh bạc trên cổng game 9666 club.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Nam Định).

Xác lập chuyên án, ngày 25/4 Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ 6 đối tượng: Hợp, Liên, Nhung, Chi, Trực và Ly; thu giữ 2 xe ô tô; phong tỏa, thu giữ 600 triệu đồng cùng nhiều điện thoại di động, máy tính và 100 kg tài liệu liên quan hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc của các đối tượng.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nam Định xác định có khoảng 25.000 tài khoản tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc với tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc khoảng 3.600 tỷ đồng. Mỗi tháng, Hoàng Thị Hợp và Trần Thị Liên thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc khoảng 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Nam Định điều tra, mở rộng.