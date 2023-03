Người đàn ông tử vong sau khi cầm dao sang nhà hàng xóm

Ngày 25/3, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 24/3, ông T.V.Q. (khoảng 50 tuổi, trú xã Nghĩa Đồng) cầm dao sang nhà ông Dũng (SN 1968, trú cùng xã).

Tại đây, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình xô xát, ông Q. bị ông Dũng dùng dao chém trọng thương vùng đầu, vai…, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ cùng các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) có mặt tại hiện trường.

"Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, pháp y đã tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân", vị lãnh đạo cho biết thêm.