Người đàn ông truy sát cả nhà vợ cũ vì ghen

Ngày 20/4, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mình (44 tuổi, trú tại xã Đốc Binh Kiều) 14 năm tù về tội Giết người và 5 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 19 năm tù.

Theo cáo trạng, Mình và chị H.T.H. (37 tuổi) là vợ chồng cùng chung sống trong nhà ông H.V.T. (cha ruột chị H.). Năm 2024, Mình và chị H. ly hôn nhưng vẫn tiếp tục ở nhà ông T..

Khoảng 14h30 ngày 5/1/2025, do ghen tuông nên Mình và chị H. xảy ra cự cãi, sau đó người phụ nữ đã kêu Mình về nhà cha mẹ ruột ở. Mình nghe xong liền cầm dao đi vào phòng ngủ đâm chị H. một nhát trúng vùng bụng.

Nghe tiếng kêu cứu của con gái, ông T. và vợ là bà B. chạy vào can ngăn. Tại đây, Mình tiếp tục dùng dao đâm chị Hằng và bà B. 3 cái. Ông T. lao vào giật lấy con dao cũng bị Mình đâm trúng 3 nhát.

Một người hàng xóm đang làm vườn nghe tiếng kêu cứu đã chạy vào khống chế, tước con dao của Mình rồi đến công an địa phương trình báo sự việc.

Cả ba nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Tháp Mười cấp cứu. Theo kết quả giám định, chị H. bị tỷ lệ thương tích là 33%, bà B. 9% và ông T. 31%.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cũng kết luận con dao mà Mình dùng để gây án thuộc Phụ lục 5 Danh mục dao có tính sát thương cao do đó đã phạm vào tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cáo trạng quy kết, hành vi dùng dao là hung khí nguy hiểm, có tính sát thương cao thể hiện bản tính côn đồ đâm liên tục vào vùng ngực, bụng là vùng trọng yếu trên cơ thể của 3 nạn nhân với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 73% thể hiện ý thức muốn tước đoạt tính mạng người khác của Mình, việc cả ba người không chết là do được can ngăn và cứu chữa kịp thời, nằm ngoài ý thức của Mình.

Hành vi trên của Mình là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng của người khác, xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về vũ khí quân dụng gây mất trật tự trị an ở địa phương.