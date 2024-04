Người đàn ông trốn trại tạm giam về thăm vợ mới sinh

Ngày 11/4, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đưa ra xét xử đối với Nguyễn Trường Thi (SN 1965, trú tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Hữu Văn (SN 1967, trú tại thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) về tội Trốn khỏi nơi giam.

Theo cáo trạng, ngày 12/9/1992, Nguyễn Trường Thi bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum trong giai đoạn chuẩn bị xét xử tội Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa.

Ngày 14/9/1992, Nguyễn Hữu Văn bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum, trong giai đoạn điều tra về tội Xuất cảnh trái phép.

Thi và Văn được tạm giam chung ở buồng giam số 3, dãy nhà số 2, khu giam chung của Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum.

Trong quá trình tạm giam, khi được ra ngoài tham gia lao động, Thi lấy 3 thanh gỗ mang vào buồng giam dùng để kê nằm.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Chí Anh).

Tối 13/12/1992, Thi đã tháo cánh cửa nhà vệ sinh dựng vào tường để trèo và dùng thanh gỗ phá ô thông gió của buồng giam để chui ra ngoài. Mục đích Thi trốn khỏi nơi giam là về nhà thăm vợ mới sinh con.

Thấy Thi trốn ra, Văn nói: "Cho tôi theo với". Sau đó, cả hai thực hiện hành vi chui qua ô thông gió ra ngoài, trốn khỏi nơi giam.

Ngày 20/7/2022, Thi bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt theo lệnh truy nã.

Ngày 23/8/2023, bị can Văn đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kon Tum đầu thú về hành vi Trốn khỏi nơi giam.

Hành vi trên của Nguyễn Trường Thi và Nguyễn Hữu Văn đã có đủ yếu tố cấu thành tội Trốn khỏi nơi giam.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Thi 12 tháng tù và Nguyễn Hữu Văn 6 tháng tù về tội Trốn khỏi nơi giam.