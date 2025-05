Người đàn ông sát hại người tình trong phòng trọ

Ngày 25/5, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đang điều tra một vụ giết người xảy ra trên địa bàn thị xã Giá Rai.

Đối tượng Châu Văn May (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, tối 24/5, chủ nhà trọ ở xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) phát hiện chị T.K.L. (22 tuổi) tử vong tại phòng trọ nên trình báo công an địa phương.

Sau khi xác minh, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại chị L. là Châu Văn May (31 tuổi, ngụ tại thị xã Giá Rai).

Qua điều tra bước đầu, May và chị L. có quan hệ tình cảm và không có nghề nghiệp ổn định. Do mâu thuẫn, May đã dùng tay bóp cổ chị L. dẫn đến tử vong.