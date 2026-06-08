Người đàn ông ở TPHCM sát hại em trai rồi tự sát bất thành

Ngày 8/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Sang (59 tuổi, ngụ TPHCM) tù chung thân về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn kéo dài trong việc phân chia đất đai với em trai là Trần Thanh Nhã, Trần Thanh Sang nhiều lần xảy ra cãi vã với người thân.

Bị cáo Trần Thanh Sang tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Sáng 6/3/2025, Sang mang theo một dao bầu cán gỗ bản rộng khoảng 10cm và một dao nhọn kiểu Thái Lan giấu trong người rồi đến nhà em trai tại phường Bình Tân. Tại đây, Sang nói chuyện với mẹ về việc phân chia đất đai.

Đến khoảng 9h, khi thấy anh Nhã đang sửa xe trước nhà, Sang đến hỏi về việc mở lối đi qua phần đất phía trước để vào khu đất phía sau của mình. Anh Nhã không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sang sau đó rút dao bầu chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến em trai bỏ chạy. Bị cáo tiếp tục đuổi theo, dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Sang dùng dao tự đâm vào người nhưng dao bị gãy. Bị cáo tiếp tục chạy vào một quán cơm gần đó, lấy kéo tự gây thương tích, rồi lấy nước sôi đổ lên người.

Sau đó, Sang đổ nước vào cầu dao điện và bị điện giật bất tỉnh. Phát hiện sự việc, vợ nạn nhân cùng người dân đưa bị cáo đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra và phiên tòa, Sang thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhiều lần đề nghị em trai chuyển nhượng một phần đất để làm lối đi nhưng không được chấp nhận nên nảy sinh bức xúc.

Đại diện gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Sang tù chung thân về tội Giết người và 2 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo tòa, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, đã bồi thường cho gia đình bị hại 800 triệu đồng và được đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ra, mẹ của bị cáo có hai người con trai thì một người đã tử vong, người còn lại phải chấp hành án tù, nên không cần thiết áp dụng hình phạt cao nhất. Tòa buộc Sang tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại thêm 160 triệu đồng.