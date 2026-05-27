Người đàn ông ở Lâm Đồng vượt biên theo lời mời “việc nhẹ, lương cao”

Ngày 27/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Đạ Tẻh đã tiếp nhận công dân địa phương là P.V.T. (SN 1992), người bị lực lượng chức năng Campuchia trục xuất do nhập cảnh trái phép.

Làm việc với cơ quan chức năng, T. cho biết, nhiều tháng trước, anh lên mạng xã hội tìm việc làm và nắm bắt thông tin mời chào hấp dẫn “việc nhẹ, lương cao” nên liên hệ để nhận việc. Sau quá trình kết nối, anh T. được một số đối tượng hướng dẫn vượt biên sang Campuchia.

Sau khi nhận việc ở Campuchia, anh P.V.T. bị các đối tượng ép buộc làm công việc đăng tải bài viết có nội dung đánh bạc trực tuyến lên Facebook nhằm lôi kéo người khác tham gia.

Gần đây, trong một đợt truy quét tội phạm quy mô lớn của lực lượng chức năng Campuchia, anh P.V.T. bị bắt giữ, trục xuất về Việt Nam.