Người đàn ông ở Hà Nội bị lừa hơn 100 lần, mất gần 10 tỷ đồng

Ngày 2/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố bị can đối với Lê Thị Tuyết Mai (38 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, năm 2012, Mai vay anh N.Đ.T. (42 tuổi) 1,2 tỷ đồng không tính lãi nhưng không có khả năng chi trả. Khi bị anh T. đòi tiền, Mai giải thích tiền đã đem đi đầu tư vào việc đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc.

Mai nói 1,2 tỷ đồng đang bị Đại sứ quán Úc nợ đọng nên Mai đã đăng ký tên, thông tin của anh T. là người hưởng thụ khoản tiền khi giải quyết xong các thủ tục.

Lê Thị Tuyết Mai (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tháng 5/2022, Mai giả giọng miền Nam gọi điện cho anh T., tự xưng là nhân viên Lãnh sự quán Úc hỗ trợ anh T. làm thủ tục nhận lại khoản tiền nợ đọng. Tuy nhiên, anh T. phải đóng phí mới được nhận tiền.

Để tạo sự tin tưởng, Mai đưa anh T. vào một nhóm chat mà ở đó tất cả các tài khoản tham gia đều do Mai tự tạo ra với các chức vụ khác nhau tại Đại sứ quán.

Công an Hà Nội cho biết những tài khoản này nhắn tin qua lại với nhau về nội dung liên quan đến khoản tiền mà anh T. được thụ hưởng bị nợ đọng.

Do tin tưởng, nạn nhân đã đóng tiền theo yêu cầu nhưng đều được thông báo gặp trục tặc, nộp muộn hoặc không đúng với mã số quy định, phải tiếp tục đóng tiền mới được lấy tiền về nếu không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2023, anh T đã thực hiện khoảng 100 giao dịch với tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Mai đã sử dụng để chi tiêu, sử dụng cá nhân và trả nợ hết.