Người đàn ông nước ngoài ra đường sau 18h, gây rối tại chốt kiểm soát

Dân trí Ra đường sau 18h, người đàn ông nước ngoài không chấp hành việc kiểm tra của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, có thái độ thách thức nên bị khống chế, đưa về phường làm việc.

Tối 17/8, tổ công tác 363 Công an quận 1 (TPHCM) do Thiếu tá Đinh Tiến Dũng, Phó đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an quận làm tổ trưởng tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo Chỉ thị 16.

Đang trên đường thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác nhận được thông báo nhờ hỗ trợ qua bộ đàm từ chốt kiểm soát dịch trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Đa Kao), về việc một người đàn ông nước ngoài đi xe đạp ra đường sau 18h có hành vi gây rối.

Công an đưa người đàn ông nước ngoài về trụ sở để làm việc.

Khi đến nơi, tổ công tác 363 thuyết phục nhưng người đàn ông không chấp hành việc kiểm tra giấy tờ. Người đàn ông này tháo khẩu trang và liên tục thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Lúc này, tổ công tác khống chế và bàn giao người này cho Công an phường Đa Kao để làm rõ, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tối cùng ngày, tổ công tác 363 phát hiện một ô tô đang dừng đèn đỏ tại lộ Lê Duẩn - Hai Bà Trưng nên tiến hành kiểm tra.

Qua làm việc, tài xế T.B.T. (ngụ quận 1) trình bày vừa đi giao cá cho người quen trong công ty và đang trên đường về cất xe.

Do anh T. ra đường không đúng quy định, không đúng trong giấy xác nhận của công ty nên tổ công tác lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi ra đường không thật sự cần thiết với mức phạt tiền từ 1-3 triệu đồng.

Hoàng Thuận