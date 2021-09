Người đàn ông lăng mạ, giở trò cởi quần áo để chống đối công an

Dân trí Lê Văn Giang điều khiển xe máy, có dấu hiệu say xỉn nên công an yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này, anh ta liên tục lăng mạ, rồi cởi quần áo để chống đối công an.

Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 9 tháng tù đối với bị cáo Lê Văn Giang (43 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) về tội Chống người thi hành công vụ. Theo hồ sơ, tối 8/1, tổ công tác Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) tuần tra, phát hiện Giang điều khiển xe máy, có dấu hiệu say xỉn, nẹt pô xe nên yêu cầu dừng xe. Lúc này, Giang bỏ xe máy, đi vào vườn cao su và có lời lẽ thô tục với tổ công tác. Khi cán bộ công an đưa xe của Giang lên lề lập biên bản, ông ta quay lại đánh lực lượng chức năng, lăng mạ. Bị tổ tuần tra khống chế, người đàn ông này xin đi vệ sinh rồi bất ngờ tháo áo khóa, cởi quần nhằm mục đích bôi nhọ tổ công tác. Xử sơ thẩm, TAND huyện Châu Thành tuyên phạt Giang 9 tháng tù. Cho rằng mức án trên là quá nặng, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xử phúc thẩm, HĐXX nhận định cấp sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Giang. Hồng Lĩnh