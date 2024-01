Người đàn ông lái ô tô đi vào đường cấm, tông công an gãy xương đùi

Ngày 30/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trịnh Hồng Đăng (43 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) mức án 14 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

Trước khi gây ra vụ án này, Đăng có 4 tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp, lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm.

Cáo trạng thể hiện, ngày 5/4/2023, một tổ công tác của UBND và Công an phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) gồm 6 người tiến hành làm nhiệm vụ phân luồng, chống ùn tắc trên địa bàn.

Khi đó, Đăng điều khiển ô tô từ đường ven hồ Hạ Đình ra phố Khương Đình nhưng đi vào đường cấm.

Trịnh Hồng Đăng tại phiên tòa (Ảnh: Hồng Ân).

Lúc này, tổ công tác phát hiện nên một người đứng ở đầu xe, yêu cầu anh ta dừng lại để kiểm tra hành chính.

Đăng không chấp hành mà lùi lại 5m rồi đánh lái ra, phóng đi thẳng. Do vậy, 2 cán bộ công an cùng 2 cán bộ tự quản liền đuổi theo xe của Đăng. Khi gặp chỗ đông người, cán bộ công an Trần Việt Tú (34 tuổi) chặn được đầu ô tô.

Cùng lúc, một cán bộ công an khác tiến tới, mở cửa ô tô của Đăng, yêu cầu anh ta ra ngoài.

Đăng không chấp hành mà lùi xe lại rồi lại tiến lên khiến anh Tú bị hất lên nắp capo, bám vào cần gạt nước và không thể xuống.

Đăng tiếp tục điều khiển xe đi thêm 200m mới đánh lái, hất anh Tú xuống dưới rồi phóng xe tới gara, sửa chữa các vết xước trên ô tô trước khi bỏ trốn. Bốn tháng sau Đăng bị cảnh sát bắt giữ.

Vụ việc khiến anh Trần Việt Tú bị gãy xương ở đùi và một số thương tích khác, tổng tổn hại sức khỏe là 38%.

Về hành vi Trịnh Hồng Đăng đi xe vào đường cấm, do lúc đó tổ công tác không lập biên bản ngay nên cơ quan công an không xử lý hành chính.