Ngày 19/4, Công an thành phố Hội An đang tiến hành điều tra ông Đỗ Văn Thành (SN 1962, trú xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, Quảng Nam) về hành vi hành hung người khác.

Trước đó trưa ngày 18/4, ông Đỗ Văn Thành đã dùng dao chém vợ là bà Nguyễn Thị H. (SN 1960) khi bà này đang bán thịt tại chợ Hội An.

Ngôi nhà bị ông Thành phóng hỏa (Ảnh: Công an thành phố Hội An).

Sau khi hành hung vợ, ông Thành trở về phóng hỏa tự đốt nhà. Rất may, lực lượng chức năng kịp thời có mặt, dập tắt đám cháy.

Ông Đỗ Văn Thành đã bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc là do giữa vợ chồng ông Thành có mâu thuẫn. Ông Thành bị vợ nghi ngờ có tình nhân nên ghen tuông.