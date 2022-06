Người đàn ông đang xem tivi bị hàng xóm lao vào chém tử vong

Sáng 3/6, thông tin từ lãnh đạo xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), khoảng 20h tối 2/6, đối tượng Thái Văn Hậu (SN 1981, trú tại địa phương) sau khi uống rượu về đã lao vào nhà đánh đập vợ. Chứng kiến sự việc trên, anh Diệu (hàng xóm) đã chạy sang nhà Hậu can ngăn.

Đối tượng Thái Văn Hậu bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: CTV).

Bị ngăn cản việc đánh vợ, Hậu bực tức vào nhà vác dao đuổi đánh anh Diệu, thấy đối tượng hung hăng nên Diệu đã chạy trốn.

Hậu chạy vào nhà Diệu để truy tìm và thấy ông H.X.L. (SN 1950, bố anh Diệu) đang ngồi xem ti vi. Bất ngờ, Hậu vác dao chém nhiều nhát vào người ông H.X.L., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi giết người, Hậu vác dao về nhà cố thủ. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ vây bắt đối tượng. Đến khoảng 2h sáng 3/6, công an đã bắt giữ, khống chế Hậu đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.