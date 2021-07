Hàng xóm vượt rào vào nhà chém chết cụ ông 74 tuổi

Dân trí Nguyễn Xuân Thủy trèo tường vào nhà hàng xóm tìm người thân nhưng không thấy. Sau khi lời qua tiếng lại, Thủy dùng hung khí sát hại cụ ông chủ nhà 74 tuổi.

Trưa 21/7, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Thủy (56 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi "giết người".

Lực lượng chức năng làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng (Ảnh: Đức Nguyễn).

Nạn nhân được xác định là ông Lê T. (74 tuổi, ngụ đường Phạm Hồng Thái, phường Tự An) - hàng xóm của Nguyễn Xuân Thủy.

Trước đó, trưa 19/7, con gái ông T. đi làm về thì thấy bố mình nằm bất động giữa nhà, trên người có nhiều thương tích và máu nên vội kêu người thân đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ thông tin ông T. đã tử vong trước đó.

Tối cùng ngày, người dân xung quanh đến thăm viếng, phát hiện có nhiều điểm bất thường trên thi thể ông T. nên đã cùng người thân báo cho Công an phường Tự An.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và từ các dấu vết để lại công an nhanh chóng xác định đây là một vụ án mạng.

Đối tượng Nguyễn Xuân Thủy khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được nghi can vụ án là Nguyễn Xuân Thủy - hàng xóm của ông T.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thủy khai nhận, ngày xảy ra vụ án, Thủy đang tức giận, mâu thuẫn với người nhà nên đi tìm về để giải quyết.

Nghi người nhà đang ở trong nhà ông T. không chịu về, Thủy gọi cửa nhưng không ai ra mở. Lúc này, Thủy cầm theo khúc gỗ dài khoảng 70 cm và trèo tường vào nhà ông T. để tìm người nhà.

Khi vào trong nhà, gặp ông T. thì đôi bên xảy ra lời qua tiếng lại và xô xát. Thủy đã vớ lấy một cây rựa, cây sắt đánh nhiều nhát vào người ông T..

Sau khi gây án, Thủy trèo tường về lại nhà mình, tắm rửa, thay bộ quần áo dính máu gói vào bịch nilon đem ra vứt vào sọt rác nhà kế bên.

Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm