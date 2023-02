Người đàn ông bất ngờ khi biết mình mang thân phận bị can 30 năm qua

Ông Nguyễn Văn Dương (50 tuổi, trú xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) liên tục gửi đơn đến các ngành chức năng khi biết mình vẫn mang thân phận bị can của một vụ việc xảy ra cách đây 30 năm.

Ông cho biết, năm 1992, tại xã Đức Nhân, nay là xã Bùi La Nhân xảy ra vụ mất cắp khoảng 50m dây điện thắp sáng. Thời điểm đó, đường dây điện sinh hoạt thuộc công trình an ninh quốc gia nên Công an huyện Đức Thọ đã nhanh chóng về hiện trường vào cuộc điều tra. Sau đó, ông được Công an huyện Đức Thọ mời đến trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Ông Nguyễn Văn Dương trao đổi sự việc với phóng viên.

Ngày 25/11/1992, Công an huyện Đức Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 48. Đến ngày 3/12/1992, Công an huyện Đức Thọ ra quyết định khởi tố bị can số 75 đối với Nguyễn Văn Dương về tội "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về An ninh quốc gia", quy định tại Điều 94, Bộ luật Hình sự năm 1985. Ngày 12/12/1992 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ chuyển hồ sơ vụ án lên cấp tỉnh để tiếp tục điều tra.

Ông Dương và 2 người bạn bị tạm giam ở công an huyện 2 tháng, rồi được di lý vào Trại tạm giam Cầu Đông (Hà Tĩnh) tạm giam tiếp 4 tháng. Sau 6 tháng bị tạm giam, ông được thả về mà không được giao giấy tờ gì. Hai người bạn của ông cũng được thả.

Sau khi được thả về, ông đã lập gia đình, tu chí làm ăn, nuôi dạy con cái, không gây điều tiếng gì ở địa phương. Tuy nhiên, nhiều lúc ông vẫn trăn trở về quá khứ khi bị tạm giam nhiều tháng, sau đó được thả tự do mà không có bất cứ quyết định nào.

"Đến đầu tháng 10/2021, tôi bất ngờ nhận được điện thoại mời đến công an xã để làm việc liên quan đến việc mất trộm dây điện 30 năm trước vì liên quan đến tàng thư cấp Căn cước công dân. Tôi tưởng rằng mình bị oan sai và có điều gì khuất tất trong vụ án nên cơ quan chức năng truy cứu gì thêm. Không ngờ thân phận bị can còn theo tôi đằng đẵng đến tận bây giờ", ông Dương nói.

Sau khi nhận được thông báo trên, ông đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng yêu cầu được làm rõ, minh oan cho mình. Một phần, ông lo lắng cho việc học hành, tương lai con, cháu sau này.

"Tôi kêu cứu để được minh oan. Tôi muốn các cơ quan chức năng trả lại danh dự cho tôi", ông Dương cho biết.

Sau khi nhận được đơn cầu cứu của ông Dương, các ngành chức năng Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc, làm rõ.

Xét thấy hành vi của bị can đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, đến ngày 16/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Văn Dương.

Ngày 1/2, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định đình chỉ vụ án cho ông Dương.

Sau khi nhận quyết định trên, ông Dương cho biết, trong vòng 15 ngày ông sẽ có đơn khiếu nại để làm rõ oan sai của mình và yêu cầu các cơ quan liên quan có trách nhiệm bồi thường về những tổn thất của ông trong vụ án này.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.