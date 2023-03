Người đàn ông 60 tuổi mang 3 tiền án vẫn đi bắt trộm bò

Ngày 13/3, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Công an huyện Vân Hồ đã tiến hành giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngần Văn Huân (60 tuổi, ở xã Song Khủa, huyện Vân Hồ) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Ngần Văn Huân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó ngày 8/3, Công an huyện Vân Hồ tiếp nhận đơn trình báo của anh Ngần Văn N. (37 tuổi, ở xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ) về việc, sáng 5/3 anh N. kiểm tra đàn bò của gia đình thì phát hiện bị mất trộm một con bò đực, màu nâu đen (khoảng 2 năm tuổi, nặng khoảng 250kg), ước tính giá trị thiệt hại khoảng 15 triệu đồng.

Sau đó, anh N. đã đi trình báo Công an huyện Vân Hồ.

Cảnh sát trao trả lại tài sản cho gia đình anh N. (Ảnh: Công an Sơn La).

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an xã Suối Bàng, Công an xã Song Khủa nhanh chóng triển khai lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ.

Quá trình xác minh, cảnh sát xác định Ngần Văn Huân chính là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của anh Ngần Văn N., sau đó đem đi bán. Lực lượng chức năng sau đó đã thu giữ vật chứng và bàn giao cho gia đình bị hại.

Theo cảnh sát, đối tượng Ngần Văn Huân đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản vào các năm 1999, 2008, 2011.

Hiện Công an huyện Vân Hồ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.