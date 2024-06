Ngồi ở Vĩnh Long tham gia cá cược đá gà với nhà cái tại Campuchia

Ngày 25/6, Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đang làm rõ để xử lý nhóm người tụ tập đánh bạc với hình thức đá gà qua mạng tại một quán cà phê trên địa bàn.

Nhóm người tham gia đánh bạc cùng tang vật tại hiện trường (Ảnh: CTV).

Chiều 24/6, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tam Bình cùng Công an xã Ngãi Tứ kiểm tra quán cà phê Đăng Khoa do H.T.S. (34 tuổi) làm chủ.

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 9 người đang dùng điện thoại di động để xem và cá cược các trận đá gà qua mạng với nhà cái ở Campuchia.

Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ 9 điện thoại di động dùng để phát các trận đá gà và gần 51 triệu đồng trên người họ.