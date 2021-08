Nghiện game bạo lực, thiếu niên cầm dao ra đường tấn công người dân

Dân trí Nghiện game bạo lực, H.M.T. (SN 2007) cầm dao, kéo ra đường tấm công anh N. đang ngồi trước cửa nhà. Thấy em tri hô, chị T. chạy ra can ngăn, cũng bị T. đâm trúng vai.

Sáng 31/8, Công an quận Thanh Khê xác nhận, vụ việc trên xảy ra khoảng 20h ngày 30/8, trên đường Thái Thị Bôi (phường Chính Gián). Công an quận cũng cho biết, đây không phải là vụ cướp tài sản như mạng xã hội đăng tải, mà thiếu niên trong vụ việc này có biểu hiện tâm lý bất thường do nghiện game.

Công an khống chế thiếu niên có biểu hiện tâm lý bất thường do nghiện game, dùng hung khí tấn công người dân bắt gặp trên đường.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 30/8, thiếu niên T. (SN 2007, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) đi bộ trên vỉa hè đường Thái Thị Bôi hướng về phía đường Lê Độ.

Đang đi, T. thấy anh P.N.N. (SN 1993) đang ngồi trước nhà, sau khi hỏi anh N. vài câu, T. bất ngờ rút ra một con dao tấn công anh N.

Nghe tiếng em mình kêu cứu, chị gái anh N. chạy ra thấy em mình giằng co với người có hung khí, chị liền đến can ngăn thì bị T. đâm trúng vai trái.

Khi T. cầm dao bỏ chạy thì chị gái của anh N. tri hô "cướp" nên người dân nghe thấy đuổi theo. Lúc này, Tổ tuần tra Công an phường Chính Gián nhận được tin báo đã có mặt truy đuổi bắt đối tượng.

Hậu quả, anh N. bị thương bàn tay trái, phải đi khâu 2 mũi, thương tích cánh tay trái, khâu 5 mũi; người chị bị thương vai trái, phải khâu 3 mũi.

Qua điều tra nhanh, Công an quận Thanh Khê cho biết, tối cùng ngày, em H.M.T. viết giấy để lại cho gia đình với nội dung đi ra ngoài một chút cho đỡ mệt, T. còn nhắn nhủ đã đeo khẩu trang, gia đình đừng lo.

Sau khi khống chế thiếu niên T., Công an quận Thanh Khê đã làm việc với gia đình và xác định đây không phải vụ cướp tài sản. Cơ quan công an cho biết, T. không lấy tài sản của 2 chị em anh N. mà có biểu hiện tâm lý không bình thường.

Theo gia đình, T. mê game bạo lực, 3 ngày trước khi xảy ra vụ việc, gia đình phát hiện T. chơi một game bắn giết trong nghĩa địa nên đã xóa game này, không cho T. chơi game.

Công Bính