Nghỉ trưa ở quán cà phê rồi lẻn vào nhà dân trộm tài sản hơn nửa tỷ đồng

Ngày 13/11, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Phục (29 tuổi, ngụ Long An) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 2/11, Phục chạy xe máy từ Đồng Tháp đi TPHCM với ý định xin việc làm. Khi đi đến địa phận xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Phục ghé vào quán giải khát dọc quốc lộ 1 để nghỉ ngơi.

Phục bị công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản (Ảnh: CTV).

Phục ngủ đến khoảng 16h cùng ngày thì thức dậy đi vệ sinh ở phía sau quán. Khi đó, nam thanh niên thấy nhà của ông N.V.M. (54 tuổi) nên nảy sinh ý định trộm tài sản.

Lúc này, Phục leo hàng rào vào nhà, lấy trộm nhiều tài sản gồm vàng nữ trang, 2 điện thoại di động, 2 máy tính cùng 1,5 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản anh ta đánh cắp khoảng 600 triệu đồng.

Sau khi trộm được tài sản, Phục bán vàng để lấy tiền chơi tài xỉu và mua ma túy. Đối tượng gửi cho một phụ nữ cất giữ giùm một số nữ trang vì nghĩ là bạc, máy tính bảng, laptop.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Châu Thành phát hiện và bắt giữ Phục khi đang lẩn trốn tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thu giữ xe máy, điện thoại, 12 triệu đồng, nhẫn vàng, gói chứa ma túy. Cơ quan công an cũng thu giữ các tài sản Phục nhờ người quen cất giùm trước đó.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm khai nhận sự việc như trên.