Nghi phạm sát hại vợ cũ được phát hiện tử vong trong rừng

Ngày 13/5, lãnh đạo UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị thông tin ông Đ.X.T. (SN 1997, trú tại thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú) được phát hiện đã tử vong trong rừng.

Thi thể người này được tìm thấy vào sáng cùng ngày trong rừng thuộc xã Kim Phú. Qua nhận định ban đầu tại hiện trường, cơ quan chức năng nghi ông T. tự tử.

Ông T. là nghi phạm và là chồng cũ của một phụ nữ trú tại xã Kim Phú đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Theo nguồn tin, trước đó hơn 100 người gồm các lực lượng công an, biên phòng, dân quân và người dân được huy động tổ chức truy tìm nghi phạm. Chó nghiệp vụ và flycam (thiết bị bay không người lái) cũng đã được huy động.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 22h10 ngày 11/5, người thân phát hiện chị C.T.S. (SN 1995, trú tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể, nghi bị sát hại.

Nghi phạm là chồng cũ nạn nhân tên Đ.X.T.. Từ thời điểm chị S. được phát hiện tử vong, người đàn ông này không có mặt tại địa phương. Được biết nghi phạm và nạn nhân có với nhau 4 người con.