Sắp xử phúc thẩm vụ uống bia rồi lái ô tô tông tử vong chủ tịch xã

Ngày 13/5, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có quyết định đưa vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ ra xét xử phúc thẩm công khai vào ngày 19/5, do có kháng cáo của bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị hại là ông Lê Vĩnh Hảo (72 tuổi, trú tại xã Ea Drăng, Đắk Lắk).

Bị cáo trong vụ án là Lê Thị Cẩm Chi (34 tuổi, trú tại xã Ea Ktur, Đắk Lắk) - người đã lái ô tô tông ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) tử vong vào ngày 3/10/2025.

Lê Thị Cẩm Chi (đứng) uống 8 lon bia trong cuộc nhậu trước khi lái ô tô tông tử vong chủ tịch xã (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, ngày 12/2, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 3/10/2025, bị cáo Chi điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 47A-461.xx di chuyển đến quán nhậu trên địa bàn xã Dray Bhăng để phụ nấu ăn với bạn.

Khoảng 19h cùng ngày, Chi cùng chủ quán và 7 người đàn ông khác tham gia bữa tiệc tối, có uống bia.

Đến 21h cùng ngày, mẹ chồng đã gọi điện thoại nói Chi về nhà do con nhỏ đang khóc nên bị cáo vội vàng điều khiển ô tô về nhà ở xã Ea Ktur. Quá trình di chuyển trên quốc lộ 27, do không chú ý quan sát, người này đã tông thẳng vào người ông Lê Phước Toàn. Thời điểm này ông Toàn đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông do tuyến quốc lộ bị ngập nước, gây nguy hiểm cho người dân lưu thông.

Sau va chạm, Chi dừng xe, cùng một số người đưa ông Toàn vào lề đường. Người phụ nữ này gọi chồng đến hiện trường, còn mình về nhà cho con ăn sau đó vứt điện thoại và đến nhà bạn ngủ lại.

Đến 6h ngày 14/10/2025, người phụ nữ gọi điện cho chồng và biết ông Toàn đã tử vong nên 8h30 cùng ngày, người này đến cơ quan công an khai nhận toàn bộ hành vi. Tại thời điểm kiểm tra, nữ tài xế không vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Cáo trạng cũng nêu rõ, sau khi gây tai nạn, Chi đã bỏ trốn, đến sáng hôm sau mới ra đầu thú. Quá trình điều tra, Chi thừa nhận có sử dụng rượu bia. Lời khai của nhân chứng và trích xuất camera xác định người phụ nữ này đã uống khoảng 8 lon bia (330ml, nồng độ cồn 4,5%) trước khi lái xe gây tai nạn.