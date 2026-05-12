Nghi phạm sát hại vợ, con ở Tây Ninh đã chết, vụ án sẽ xử lý ra sao?

Ngày 12/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Long An (Tây Ninh) cho biết, Nguyễn Tấn Phú (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công) - nghi phạm sát hại vợ, con trai 2 tháng tuổi và làm cha mẹ ruột bị thương nặng - đã tử vong tại bệnh viện. Theo chẩn đoán ban đầu, Phú tử vong do suy đa tạng.

Liên quan vụ việc, nhiều người thắc mắc khi nghi phạm tử vong thì cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ án ra sao; đồng thời trách nhiệm dân sự, bồi thường cho bị hại sẽ được giải quyết như thế nào.

Làm rõ vấn đề này, trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, trong trường hợp nghi phạm tử vong sau khi thực hiện hành vi phạm tội như thông tin báo chí phản ánh, cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội và xem xét có đồng phạm hay không nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.

Sau quá trình điều tra, nếu xác định không có đồng phạm hoặc không phát sinh thêm yếu tố tội phạm khác, cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự hoặc ra quyết định đình chỉ điều tra. Nội dung này được quy định tại khoản 7, Điều 157 và khoản 1, Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Về trách nhiệm dân sự, luật sư Quân cho biết, khoản 1, Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản hoặc quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, nghi phạm đã tử vong. Nếu người này có để lại tài sản thì theo khoản 1, Điều 615 Bộ luật Dân sự năm 2015, những người thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trong phạm vi di sản mà người chết để lại.

Trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội không để lại tài sản, những người thừa kế không có nghĩa vụ bồi thường, trừ khi họ tự nguyện khắc phục hậu quả thay cho người đã chết.