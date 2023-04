Nghi phạm liên quan ma túy trốn sang Campuchia bị bắt

Sáng 25/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (Long An) cho biết, đã bàn giao nghi phạm Hồ Quốc Việt (42 tuổi, quê huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Hồ Quốc Việt (Ảnh: Lực lượng Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cung cấp).

Chiều 2 ngày trước (23/4), sau khi tiếp nhận thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện Việt đang ở quán karaoke Tho Mo thuộc khu vực cửa khẩu Sôm Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia. Nơi đây cách biên giới cửa khẩu Mỹ Quý Tân hơn 1km.

Nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát nước láng giềng, các trinh sát Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã tiếp cận Việt tại bãi giữ xe ở xã Mỹ Quý Tây.

Qua kiểm tra Việt, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 3 túi nylon chứa bột màu trắng nghi là ma túy.

Tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Việt thừa nhận 3 túi nylon màu trắng là ma túy loại ketamine, có trọng lượng 41,27 gram.

Sáng 25/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã bàn giao Việt cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.