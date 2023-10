Nghi phạm bắn 2 nữ lao công vì bị nhắc nhở tiếng nẹt pô

Chiều 6/10, sau khi bắt được Nguyễn Đức Nga (23 tuổi) và Trần Viết Đông (24 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Nam), Công an Quảng Ngãi tiến hành lấy lời khai, cũng như khám xét chỗ ở của các nghi phạm bắn 2 nữ lao công.

Bước đầu các nghi phạm khai nhận nguyên nhân bắn 2 nữ lao công do bị nhắc nhở khi nẹt pô xe máy. Khoảng 0h ngày 5/10, Đông và Nga chạy xe máy trên đường Phạm Văn Đồng. Đông liên tục bóp còi, nẹt pô xe.

Lúc này, chị V.T.L. và L.T.M.K. đang quét rác gần đó lên tiếng nhắc nhở. Đông và Nga liền quay xe lại chửi các lao công rồi bỏ đi.

Sau đó, Đông và Nga về phòng trọ cách đó khoảng 3km để lấy súng. Cả hai quay lại đường Phạm Văn Đồng tìm 2 nữ lao công.

Lúc này, 2 nữ lao công đang thu rác tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Nguyễn Hoàng. Đông và Nga tiến đến đánh, sau đó Đông dùng súng bắn nhiều phát vào chân, đùi các nạn nhân.

Hai nữ lao công bị bắn trúng đùi, được người dân hỗ trợ sơ cứu ban đầu (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sau khi gây án, 2 nghi phạm về phòng trọ giấu súng rồi tìm đường tẩu thoát. Các đối tượng đi xe máy lên huyện Ba Tơ để trốn sang tỉnh Kon Tum. Khi các đối tượng di chuyển qua thôn Làng Mạ (xã Ba Tô, huyện Ba Tơ) thì bị cảnh sát hình sự bắt giữ.

Chiều 6/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh cũng như công an các huyện, thành phố trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ để điều tra vụ việc. Nhờ đó danh tính các đối tượng gây án nhanh chóng được xác định. Khoảng 30 giờ sau khi gây án, 2 nghi phạm bị bắt giữ.

Như đã thông tin, khoảng 1h ngày 5/10, hai nữ lao công bị bắn nhiều phát khi đang thu gom rác trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng cấp cứu trong tình trạng trúng đạn vào chân, đùi. Được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe 2 lao công đã ổn định.