Nghi mâu thuẫn gia đình, chồng dùng súng bắn vợ trọng thương

Chiều 16/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Bắc Mê (Hà Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi do mâu thuẫn nên chồng bắn vợ trọng thương.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 15/8, Bàn Văn T. (SN 1968, ở xã Minh Sơn) và vợ là chị Bàn Thị R. (SN 1975) xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó Bàn Văn T. dùng súng tự chế bắn vào vùng mặt của chị R. khiến nạn nhân bị thương nặng. Ngay sau đó, chị R. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Sau khi gây án, T. bỏ trốn lên rừng.

Nhận được tin báo, Công an xã Minh Sơn, Công an huyện Bắc Mê và Công an tỉnh Hà Giang có mặt tại hiện trường, tổ chức vây bắt nghi phạm gây án và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.