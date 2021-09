Nghi án nghịch tử sát hại cha ruột vì... cha rửa tay trong thùng nước

Dân trí Sau khi nhậu say, Phong về nhà thấy cha đi vệ sinh xong lại rửa tay trong thùng nước. Nghịch tử liền lấy ghế đánh liên tiếp vào đầu cha khiến ông tử vong sau đó.

Đối tượng Phong bị tạm giữ để điều tra hành vi giết cha ruột.

Ngày 24/9, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Phong (39 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Cần Giuộc) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Phong khai nhận, khoảng 2h sáng ngày 22/9, Phong đi nhậu về nhà và xảy ra mâu thuẫn với cha ruột là ông L.V.T (68 tuổi). Nguyên nhân do Phong bực tức vì "cha đi vệ sinh xong lại rửa tay trong thùng nước", nên Phong đã cầm ghế gỗ đánh liên tiếp vào đầu cha nhiều lần. Đánh cha xong, nghịch tử đi ngủ.

Khoảng 3h sáng, con của Phong phát hiện ông T. bị chảy máu nhiều ở vùng đầu nên kêu hàng xóm cứu giúp. Sau đó, ông T. được đưa đến bệnh viện nhưng sáng sớm cùng ngày đã tử vong.

Xuân Hinh