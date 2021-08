Nghi án nam thanh niên ở Đà Nẵng sát hại bạn gái vì ghen tuông

Dân trí Nghi phạm Nguyễn Đức Hiếu (sinh năm 1992) khai nhận vì bạn gái đòi chia tay, thể hiện tình cảm với người đàn ông khác nên Hiếu bực tức và mang dao đến phòng trọ nơi nạn nhân tạm trú để sát hại.

Sáng 30/8, Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cho hay, cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Hiếu (sinh năm 1992, quê quán huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đang tạm trú tại nhà trọ thuộc tổ 9, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 21h40 ngày 29/8, Hiếu mang theo con dao đến phòng trọ chị N.T.T.H. (SN 2002, trú thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) với mục đích để sát hại.

Đối tượng Nguyễn Đức Hiếu (Ảnh: CTV).

Hiếu khai nhận, cách đây gần một năm, Hiếu bắt đầu có quan hệ tình cảm với chị H. Gần đây, chị H. đòi chia tay Hiếu và thường xuyên thể hiện tình cảm với người đàn ông khác làm cho Hiếu bực tức.

Tối qua, khi Hiếu đến nhà trọ của chị H. thì không có chị ở phòng và cửa chỉ khép hờ nên Hiếu vào phòng đứng phía sau cửa chờ. Khoảng 5 phút sau, chị H. về đến phòng trọ. Lúc này, Hiếu dùng dao đâm chị H. nhiều nhát khiến nạn nhân bất động.

Sau khi sát hại chị H., Hiếu trở về phòng trọ của mình và tự cắt vào cổ mình để tự tử nhưng vết thương nhẹ, sau đó để con dao lên giường và ở trong phòng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Hòa Thọ Tây đến đưa chị H. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị H. đã tử vong. Công an phường Hòa Thọ Tây đưa Hiếu về phường làm việc. Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Được biết, Nguyễn Đức Hiếu tạm trú ở Đà Nẵng làm việc được vài năm nay. Đối tượng này làm thợ cơ khí tại một công ty trước cổng Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ.

Vụ việc đang được Công an quận Cẩm Lệ phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý.

Công Bính