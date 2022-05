Nghi án hai cháu bé bị bố dượng bạo hành ở Hà Nội

Tố cáo cha dượng bạo hành cháu nội tới mức nhập viện

Phản ánh tới Báo Dân trí, ông Đoàn Trọng Sáng (SN 1959) và bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1965, vợ ông Sáng, cùng trú tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết - hiện gia đình ông bà đang tiếp tục làm đơn gửi lên Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) để yêu cầu xử lý anh N.T.T. (trú tại quận Hai Bà Trưng) về hành vi bạo hành trẻ em.

Theo bà Hồng, năm 2011, con trai vợ chồng ông bà là anh Đ.M.N. (SN 1987) kết hôn với chị N.H.N.A. (SN 1987), sau đó sinh được 2 người con là cháu H.A. (10 tuổi) và cháu T.N. (8 tuổi). Năm 2018, anh N. qua đời do bệnh nặng.

Sau khi anh N. qua đời được khoảng mấy tháng thì chị N.A. công khai mối quan hệ với anh N.T.T. (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và bày tỏ mong muốn được kết hôn cùng người đàn ông này. Sau đó chị N.A. đưa 2 con nhỏ về chung sống cùng anh T.

Những vết bầm tím trên người 2 cháu nhỏ mà gia đình bà Hồng chụp lại (Ảnh: NVCC).

Theo bà Hồng, sau khi 2 cháu nội của bà chuyển về ở với chị N.H.N.A. và bố dượng thì các cháu đã bị bạo hành. Theo đó, trong khoảng thời gian tháng 8/2020 - tháng 4/2021, các cháu đã bị bạo hành tổng cộng 4 lần. Trong đó, lần bạo hành thứ 4 là nặng nhất, khiến cháu T.N. bị chấn thương sọ não phải nhập viện.

"Do nhớ cháu, vào tháng 8/2020, vợ chồng tôi sang thăm 2 cháu nội thì phát hiện trên người 2 cháu xuất hiện nhiều dấu vết bầm tím, nghi do bị đánh. Khi vợ chồng tôi hỏi thì các cháu nói là bị anh T. đánh", bà Hồng nói và cho biết.

Sau đó vợ chồng bà đã tổ chức cuộc họp gia đình. Tại cuộc họp, các bên gia đình đều thừa nhận rằng anh T. đã đánh 2 cháu H.A. và T.N. là quá dã man, không thể chấp nhận. Trong cuộc họp này, bố mẹ anh T. cũng đã cam kết sẽ giáo dục T. để không còn tái diễn hành vi bạo lực nữa. Bố mẹ T. cùng chị N.A. cũng hứa sẽ bảo vệ 2 cháu. Tuy nhiên, hành vi bạo hành đối với 2 cháu vẫn diễn ra khiến vợ chồng bà Hồng bức xúc.

Các vết bầm tím trên người 2 cháu nội bà Hồng, nghi bị cha dượng bạo hành (Ảnh: NVCC).

"Đến ngày 28/12/2020, vợ chồng tôi đến thăm 2 cháu thì lại phát hiện trên mạn sườn của cháu H.A. có nhiều vết thâm. Khi vợ chồng tôi hỏi thì cháu nói do lúc ăn cơm cháu không cầm bát lên mà để bát trên bàn và dùng thìa xúc ăn, nên đã bị anh T. đánh" - bà Hồng kể.

"Chưa dừng lại, đến 9/4/2021, vợ chồng tôi đón các cháu về nhà mình chơi thì nghe cháu T.N. kể: Đêm 8/4, cháu bị cha dượng bóp cổ, tát vào má, đập đầu xuống sàn nhà và nhốt vào phòng tối, làm cháu bị thương và hoảng sợ. Lúc đó, mẹ cháu cũng có mặt nhưng không ngăn cản được", bà Hồng bức xúc.

Ngày hôm sau, vợ chồng bà Hồng đưa cháu T.N. lên trình báo toàn bộ sự việc với Công an phường Minh Khai, sau đó đưa cháu vào Bệnh viện Thanh Nhàn để khám. Tại đây, cháu T.N. được chẩn đoán "theo dõi chấn thương sọ não".

Giấy ra viện của cháu T.N. được bác sĩ chẩn đoán là chấn thương sọ não (Ảnh: NVCC).

Theo bà Hồng, sau khi gia đình bà trình báo sự việc lên Công an phường Minh Khai, cha dượng hai cháu (anh T.) đã bị tạm giữ tại đó 24h để điều tra. Sau đó, vụ việc được Công an phường Minh Khai bàn giao cho Công an quận Hai Bà Trưng thụ lý làm rõ.

"Do tin tưởng chị N.A. và anh T. sẽ thay đổi và không bạo hành 2 cháu tôi nên đến ngày 27/7/2021, gia đình tôi đã làm đơn bãi nại đối với anh T.. Tuy nhiên, sau khi rút đơn thì con dâu và T. cấm tôi tiếp xúc các cháu", bà Hồng nói.

Quyết định bàn giao hai cháu bé cho ông bà Hồng tại UBND xã Hữu Hòa (Ảnh: NVCC).

Cũng theo bà Hồng, để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho 2 con, tháng 6/2021, chị N.A. đã tự nguyện bàn giao 2 con cho ông bà nội là ông Sáng - bà Hồng nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 2/2021, do tình hình dịch Covid-19 nên chị N.A. đã đón cả 2 cháu sang nhà ông bà ngoại ở tạm, khi vợ chồng bà Hồng sang đón các cháu thì chị N.A. không đồng ý.

"Hiện tại cả hai cháu vẫn chưa được đi học do mới đây mẹ của các bé xin cho con nghỉ học, chứ không chuyển trường. Ngoài ra, vợ chồng tôi cũng đã nhờ luật sư, lập vi bằng, thu thập bằng chứng và mong muốn cơ quan công an phục hồi điều tra vụ án", bà Hồng cho biết thêm.

Người trong cuộc lên tiếng

Liên quan tới sự việc này, PV Dân trí đã liên hệ với anh N.T.T. (người đàn ông bị tố cáo bạo hành 2 cháu bé) để tìm hiểu sự việc khách quan hơn. Trước hết anh T. có thừa nhận, cách đây hơn 1 năm anh có đánh các bé "vì 2 cháu nhỏ nghịch ngợm".

Anh T. chia sẻ rằng, sau khi chị N.A. chuyển về sống cùng anh thì có đưa 2 cháu H.A. và cháu T.N. đến ở cùng. Thời gian đó, do 2 cháu nhỏ hư nên anh có đánh các bé.

Nói về tố cáo của bà Hồng, anh T. thừa nhận mình có nóng nảy và có lúc sử dụng cán chổi để đánh các cháu. Tuy nhiên, theo anh T., tất cả sự việc vừa qua "đã xong", anh cũng đã bị cơ quan công an mời lên để làm việc và lấy lời khai, sau đó gia đình bà Hồng cũng đã làm đơn bãi nại với anh.

Chia sẻ về việc gia đình bà Hồng tố cáo mình không cho gặp các cháu nội, anh T. phản bác rằng không hề có chuyện đó. Vợ chồng anh lúc nào cũng sẵn sàng cho 2 cháu nhỏ gặp ông bà nội, tuy nhiên do các cháu sợ ông bà nên mới không gặp.

Giấy báo tin của VKSND quận Hai Bà Trưng về việc ông bà Sáng, Hồng tố cáo anh T. bạo hành 2 cháu nội mình, đã được chuyển đến Công an quận hai Bà Trưng thụ lý, giải quyết.

Còn về tố cáo cho rằng vợ chồng anh không cho 2 cháu nhỏ đi học thì anh T. chia sẻ, do nhà ở xa (ở phường Minh Khai), các cháu đến trường quá xa (ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì) nên vợ chồng anh đã xin phép và được sự đồng ý của cô giáo chủ nhiệm cùng hiệu trưởng trường, để cho các bé ở nhà học online. Ngoài ra, vợ chồng anh T. cũng sợ khi các bé về trường học thì ông Sáng và bà Hồng sẽ "bắt" các bé về nhà.

"Tôi lúc nào cũng coi các cháu như con đẻ của mình và luôn yêu thương các cháu. Cách đây hơn một năm tôi có đánh các bé nhưng là để dạy các bé. Sự việc sau đó thì tôi cũng đã chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cả Công an phường Minh Khai và Công an quận Hai Bà Trưng đều đã mời tôi lên để làm việc và lấy lời khai. Ngoài ra, các cháu bé cũng được đưa lên cơ quan công an để lấy lời kể", anh T. chia sẻ.

Cũng theo anh T., về việc gia đình bà Hồng được quyền nuôi 2 bé là do thời điểm trước đây, khi anh có đánh 2 bé thì gia đình bà Hồng có chụp ảnh và làm đơn kiện, sau đó bà Hồng bắt chị N.A. ký vào giấy ủy quyền nuôi con cho ông Sáng, bà Hồng thì họ mới làm đơn bãi nại.

Gia đình bà Hồng tại văn phòng luật sư (Ảnh: NVCC).

Anh T. cho biết thêm, anh sẵn sàng để 2 cháu bé cùng vợ anh lên tiếng trước truyền thông, báo chí.

Liên quan tới vụ việc, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của vợ chồng ông Sáng, bà Hồng, Công an phường Minh Khai đã mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

"Chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an quận Hai Bà Trưng để điều tra thụ lý. Tuy nhiên, sau khi chuyển hồ sơ lên Công an quận thì gia đình ông Sáng, bà Hồng đã xin rút đơn…" - đại diện Công an phường Minh Khai thông tin.

PV Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc.